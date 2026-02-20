ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、フィギュアスケート女子フリーが行われ、アメリカのアリサ・リュウが金、坂本花織（シスメックス）が銀、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅に輝いた。表彰式ではメダルとともに渡される大会マスコット「ティナ」のぬいぐるみをメダルのリボンに固定する方法を坂本がリュウに伝授する場面があり、ＳＮＳでは「日本伝統のティナ固定法」と話題を集めている。（デジタル編集部）表彰式