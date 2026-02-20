タレントの堀ちえみが19日に自身のアメブロを更新。大学病院でリハビリと診察を受けたことを報告した。この日、堀は午前中に大学病院でリハビリを受けたことを報告し「なんか今日のリハビリでは、胸に込み上げるものがありましたね」とコメント。「舌がんの術後から、もうすぐまる7年」と明かしつつ「なんとも言えない想いが溢れ、私が生きていられたこと自体が本当に夢のようだなって」と心境を吐露し「今までのことを思い返して