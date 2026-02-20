どこに行っても山また山。北アルプスにぐるり囲まれた、人口約2万の小さな飛騨市。縄文人が暮らし飛騨の匠を生んだ豊かな森は今、宇宙物理学や石棒の聖地となった。けれど人の暮らしは今も変わらない。飾らず、気負わず、自然体。飛騨は遠い。それでも行くのだ。【白石あづさのワンダートリップ】日本全国の不思議な町を訪れる不定期連載の第一回は、岐阜県飛騨市へ。神岡のガッタンゴーや科学館、縄文人の愛した宮川、「飛騨の匠