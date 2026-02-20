セレッソ大阪は20日、GKキム・ジンヒョンの負傷について発表した。キム・ジンヒョンはトレーニング中に負傷し、右足関節靱帯損傷と診断されたとのこと。受傷日や全治期間については明かされていない。今月開幕した明治安田J1百年構想リーグでは、ガンバ大阪との“大阪ダービー”となった開幕節にフル出場したが、15日に行われたアビスパ福岡との第2節はベンチ外だった。韓国代表招集歴もあるキム・ジンヒョンは1987年生まれ