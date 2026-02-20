今シーズン限りでバイエルンを退団するドイツ代表MFレオン・ゴレツカに対し、複数のメガクラブが関心を寄せているようだ。19日、ドイツ紙『シュポルト・ビルト』が伝えている。現在31歳のゴレツカは2018年夏にシャルケからバイエルンへ完全移籍で加入。ここまで公式戦通算294試合出場48ゴール48アシストという成績を残し、6度のブンデスリーガ優勝とチャンピオンズリーグ（CL）制覇を含む数多くのタイトル獲得に貢献している。