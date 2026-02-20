俳優の小松菜奈さんは2月19日、自身のInstagramを更新。格好いいモデルショットを公開しました。【写真】小松菜奈の個性が際立つモデルショット道路を渡ろうとする姿小松さんは投稿に、日の出の絵文字と共に1枚の写真を載せています。朝の首都高速道路と思われる場所で撮影した自身のモデルショットです。横断歩道のない道路を渡ろうとしている最中で、小松さんが向かう先には白い障害物のようなものが落ちています。小松さんの格