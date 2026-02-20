ちょっとした隙間時間で取り組める「脳トレ算数クイズ」！今回はしっかり計算すると時間がかかりますが、数字の「共通点」に気付けるとスムーズに解ける問題です。問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。51 × 49 ＝ □ヒント：「50」という数字を基準に考えてみてください。答えを見る↓↓↓↓↓正解：2,499正解は「2,499」でした。▼解説暗算をスムーズにするコツは、「（a ＋ b）（a − b）＝ a² −