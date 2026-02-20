22日(日)から23日(月)にかけて、西日本で黄砂が飛来する見込みです。大陸からの黄砂は22日以降次第に東へと運ばれ、夕方から西日本に達しそうです。22日夜遅くには、九州北部などで濃度が高いところがあるでしょう。23日の未明から朝にかけては、九州南部や四国、中国地方や近畿の一部にも飛来する見込みです。屋外では、ところにより黄砂が外に干した洗濯物などについてしまうおそれがあります。また、視程（水平方向で見通しの効