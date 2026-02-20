2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催を予定している『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）が追加情報を発表した。『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』メインアーティスト第4弾発表！CUTIE STREET、CORTISが出演大注目のメインアーティスト第4弾として、CUTIE STREETとCORTISの出演が決定した。CUTIE STREETは、ア