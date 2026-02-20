アース製薬は、新製品「らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター」を2月20日から発売する。近年、エアコンセルフケア市場は伸長基調にあるが、エアコン内部の手入れに関して多くの消費者が「使い始めの不安」を感じており、特に「エアコンが壊れないか」という点が第1位に挙げられている（2024年6月 同社調査（n＝183））。また、エアコンフィルターの掃除においては、掃除機や水洗いのみで対応する消費者が大半を占めてい