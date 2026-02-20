あなたの“ちょっと幸せ”を手伝う雑貨店「3COINS」（スリーコインズ）を展開するパルとJALグループの商社JALUXは、JAL（日本航空）とコラボレーションした旅行アイテム全27商品を、3月2日から全国の3COINSならびにパル公式通販サイト「PAL CLOSET」で販売を開始する。左から：シールブック、KIDS キャリーケース、マザーズバッグ今回のコラボレーションでは、JALスタッフのアイデアを活かした“あったら便利”な全27商品を用意し