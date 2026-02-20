警視庁で様々な捜査を行い、およそ10年間の活動を終えた警察犬、その引退式が都内で行われました。東京・東大和市の警察犬の訓練所では20日、引退式が行われました。今回、引退する「ブラックシャドー号」は、2015年に警視庁の警察犬として活動を始め、現場から逃走した容疑者のにおいを追跡するだけでなく、拳銃や違法薬物の捜索も行う「ハイブリッド犬」として活躍してきました。高齢によって長時間の活動が難しくなったことなど