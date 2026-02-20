「『ブレンディ』マイボトルスティック」〈いいこと毎日 緑茶〉味の素AGFは、「『ブレンディ』マイボトルスティック」から、機能性表示食品である“いいこと毎日シリーズ”3品種を3月30日から発売する。特定保健用食品および機能性表示食品のペットボトル液体茶市場は2024年4月〜2025年3月の杯数ベースで128％（2022年度同期比）（インテージSCI 液体茶（400〜699ml、PET、特定保健用食品および機能性表示食品）市場（味の素AGF定