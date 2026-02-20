BTSのVが企画した3泊4日の友情旅行に密着したリアルバラエティー番組『IN THE SOOP フレンドケーション』が、CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」で31日（後7：00〜後11：10／全4話一挙放送）にテレビ初独占放送されることが決定した。【場面ショット】おそろいのパジャマ姿で癒やしの笑顔を見せるBTS・V2022年の冬に撮影された『IN THE SOOP フレンドケーション』は、“ウガウガファミリー”としてプライベート