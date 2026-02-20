茂木敏充外相は20日の外交演説で、中国との間で数多くの懸案や課題が存在していると指摘した上で「建設的かつ安定的な関係」を構築する方針は一貫していると訴えた。台湾海峡の平和と安定が重要だとも言及した。日米同盟を外交・安全保障政策の基軸と位置付け同盟の抑止力を一層強化すると表明。今春で調整している高市早苗首相の訪米を含め米国とは緊密に連携すると述べた。ロシアのウクライナ侵攻や不安定な中東情勢、中国の