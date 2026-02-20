日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が２０日、３月のＷＢＣで対戦する相手が実戦を行う球場へ、コーチ陣を派遣する方針を明かした。ライバルチームを“丸裸”にし、本番に向けた準備を整える。１次リーグ（Ｃ組、東京ド）の３月６日、初戦の相手・台湾代表は２６日にソフトバンク、２７日に日本ハムと対戦するため、会場の台湾へ吉見一起投手コーチが偵察に訪れる。同７日の２戦目に対戦する韓国代表は今月、沖縄で