NPBエンタープライズは20日、2月22日（日）、23日（月・祝）にひなたサンマリンスタジアム宮崎で開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 宮崎 侍ジャパン vs 福岡ソフトバンクホークス」のチケットは、両日ともに完売したと発表した。なお、球場での当日券販売は行わない。