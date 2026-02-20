瞬く間に燃え広がった。人気アイドルの発言が大きな波紋を広げている。【画像】キム・ドンワン、性犯罪者を擁護の過去ベテランボーイズグループSHINHWA（神話）のメンバー、キム・ドンワンが性売買合法化を主張し、激しい批判に直面している。騒動が拡大すると、最終的に本人はSNSアカウントを削除した。キム・ドンワンは2月17日、自身のSNSに「歓楽街をなくそうとして全国が歓楽街になっている」「教会の前、学校の前、交番の前に