日本発のグローバルグループ&TEAMが、HYBE LATIN AMERICA初のラテン・ポップグループとコラボした。&TEAMのメンバー・NICHOLAS、YUMA、JO、MAKIが、HYBE LATIN AMERICA初のラテン・ポップグループとして2025年10月にデビューしたSANTOS BRAVOS（サントスブラーヴォス）とコラボレーション。その楽曲『KAWASAKI (&TEAM Remix)』のLyric Videoが、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルにて公開された。【写真】「令和の花男