モデル・山田優の近影に、ファンから絶賛の声が寄せられている。２０日、山田は自身のインスタグラムを更新。「展示会でつけたお洋服とブーツが届いたので早速コーディネート」とつづり、赤のトップスにジャケットを重ねたコーデや、ロングブーツに白のショーパンをあわせたコーデの全身ショットでスラリとした美脚を披露した。この投稿にファンからは「足の長さと細さにウットリ〜」「ザ・ストイック」「スタイルが、いいで