今日20日、厚生労働省は「インフルエンザに関する報道発表資料」を発表しました。令和8年第7週(2月9日〜15日まで)のインフルエンザの1医療機関当たりの報告数は41.44人で、3週連続で警報レベルの30人を上回りました。この先、乾燥だけでなく、日ごとの気温差、日中と朝晩の気温差で体調を崩さないよう注意が必要です。インフルエンザ報告数3週連続で警報レベル超え今日20日に厚生労働省が発表した「インフルエンザに関する報道発