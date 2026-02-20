今季ＪＦＬに降格した沼津は２０日、裾野市内で順大と練習試合（４５分×２本）を行い、２―１で勝利した。２本目途中から出場した今季加入のＧＫ大久保択生（３６）は、安定したセービングで無失点に抑え存在感を示した。かつてＪ１清水でもプレーし、岩手から完全移籍で加入した守護神は「目標はＪリーグに戻ること。それだけだと思っています」と復帰への決意をにじませた。鋭いシュートに横っ跳びで対応するなど、随所で好