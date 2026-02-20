俳優・アーティストののんが20日までにオフィシャルブログを更新。モデルで俳優の小宮山莉渚との撮影オフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 timeleszの菊池風磨が主演を務める中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト『こちら予備自衛英雄補?!』（毎週水曜深夜0：24）に出演中ののんと小宮山。第７話放送前に、のんは「34分からです」と題してブログを更新すると「本日こち予備第７話！10分押しの24:34から放送で