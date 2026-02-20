巨人は２０日、那覇キャンプでポジション別ノックを行った。外野手はセンター付近の一か所でノックを受けた。阿部監督と立岡宗一郎３軍外野守備兼走塁コーチがライト線からノックを打ち前後左右の飛球の追い方を約４０分間、反復練習した。阿部監督は左打ちだがノックは右打ち。笑顔を見せながら鋭い打球を連発し、選手たちも笑顔で明るい雰囲気の中で行われた。今キャンプのスローガンは「ＨａｒｄＷｏｒｋ×Ｓｔｒｏｎｇ