高市首相は20日午後、就任後初めてとなる施政方針演説に臨みました。高市首相：信以て義を行い、義以て命を成す。日本列島を強く豊かに。私のこの使命を政策の積み重ねの上に全身全霊をかけて成し遂げてまいります。とにかく成長のスイッチを押して、押して、押して、押して、押しまくってまいります。高市首相は「責任ある積極財政」を「政策の本丸」だと強調し、複数年度予算の活用などで投資の促進を図る考えを示しました。また