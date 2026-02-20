WBC日本代表の井端監督3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む日本代表の井端弘和監督が20日、強化合宿を行っている宮崎市内で取材に応じ、東京ドームでの1次リーグC組で対戦する韓国、台湾などの練習試合に代表のコーチ陣を派遣する考えを示した。監督は視察の狙いを「生で見ないと分からない部分がある。有効に使う」と話した。同日は合宿は休養日だった。C組は3月5日に開幕し、日本は6日から台湾、韓国、オ