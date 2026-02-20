（左から）DeNAの相川監督、ヤクルトの池山監督プロ野球のオープン戦は21日に沖縄県内で行われる4試合でスタートする。2年連続のセ・リーグ制覇を狙う阪神は北谷町で中日と対戦する。相川新監督が率いるDeNAは宜野湾市で広島と、池山新監督のヤクルトは那覇市で巨人とそれぞれ顔を合わせる。昨季最下位から巻き返しを狙うロッテのサブロー新監督は、金武町での楽天戦で初戦を迎える。オープン戦は3月22日まで予定され、セ、