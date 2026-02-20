東京都などによると、横浜市内で麻疹（はしか）への感染が確認された２０歳代男性が、１０日に大田区大森地域庁舎や付近の商業施設で、不特定多数と接触した可能性のあることが判明した。男性はＪＲ京浜東北線を利用して横浜―大森駅間を移動し、１０日午前９時〜正午と午後０時５０分〜５時にかけ、同庁舎２階に滞在した。午後０時１０〜４０分には近くの「マチノマ大森」２階フードコートで昼食を取った。翌１１日から発熱や