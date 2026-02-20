俳優・武道家の藤岡弘、さんが自身のXで80歳を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【 藤岡弘、 】「また1つ歳を重ねることが出来ました」80歳を迎え「新しい挑戦に」フォロワー祝福「ヒーローは易々と老けない」藤岡さんは「今日、また1つ歳を重ねることができました」と報告。「心から感謝、新しい挑戦に挑んでいきます」「思いやりと真心」「武士道の心を映像を通じ、世界中に伝えて行きたい」と、生涯を貫く決意を新た