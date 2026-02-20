ホンダが「新たなスポーツ四駆」発表！ホンダの米国法人は2026年2月11日、高い走行性能と信頼性で支持を集めるスポーツ・サイド・バイ・サイド「Talon（タロン）」シリーズの2026年モデルを発表しました。今回のアップデートの最大の注目点は、より過酷な地形での走破性を追求した高性能タイプ「R」モデルの進化です。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「新たなスポーツ四駆」です！（30枚以上）どのようなモデルになっ