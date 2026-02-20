日本エイサーはサステナブルブランド「AcerVERO」より、フルHD解像度で最大 144Hz に対応した液晶モニター『CB242YP6bmiprx（23.8 インチ）』『CB272P6bmiprx（27 インチ）』を発売する。 【画像あり】エルゴスタンドで柔軟な調整が可能商品外観 両モデルはIPSパネル（非光沢）とエルゴスタンドを採用しているのが特徴だ。 ディスプレイはリフレッシュレートは最大 144Hz（HDMI/DisplayPort）に対応