私はハヅキ。姉からプレゼントが届いて以来、夫ユウスケの暴言がエスカレート。毎日悪口を言われるようになりました。腹が立ち母に相談すると、母は「ユウスケくんはきまりが悪いのかも」と指摘しました。母の言う通り、私はユウスケの劣等感を刺激しているのかもしれません。姉を庇うほどユウスケを追い詰めているのならばどうすれば……？すると母はあっさりと、「放っておけばいい」とアドバイスしてくれました。ユウスケの愚