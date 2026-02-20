2月16日、東京地裁から破産開始決定を受けた（株）バンザン（TSRコード:293197873、新宿区）が破産した経緯がわかってきた。東京商工リサーチが独自入手したバンザンが提出した裁判資料によると、バンザンは資金繰りの悪化をカバーするために生徒に対して授業料の前払いを求めていたという。【破産管財人ホームページ：http://www.naitolaw.jp/】その結果、2023年1月末時点では約1億3,400万円だった前受金が、2024年1月末に