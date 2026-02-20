＜ホンダLPGAタイランド2日目◇20日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。岩井千怜が10バーディ・ボギーなしで回り、米ツアー自己ベストとなる「62」をマーク。首位と1打差のトータル13アンダー・2位タイでホールアウトしている。【最新スイング】安定感バツグン！岩井千怜のドライバーショット1番から2連続バーディで飛び出すと、前半は6バーディ・ボギーなしの