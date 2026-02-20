ミズノから、新作シューズのアナウンス。「本日2/20（金）、新製品ゴルフシューズ『CONTENDER GS』と『CITY WIND GS』を公式オンラインおよび直営店限定品として発売いたします。ライフスタイルシューズ『ミズノスポーツスタイル』のデザインとゴルフシューズのソールを組み合わせた、カジュアルなスタイリングにぴったりです」と、同社広報。【画像】高い方の『CONTENDER GS』のデザイン詳細「CONTENDER GSは、1995年にトレ