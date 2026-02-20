FM802による恒例の野外音楽フェスティバル『FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026』の開催が決定し、出演アーティストが20日、発表された。あいみょん、HY、OddRe:、DISH//、Bialystocks、BE:FIRST、Furui Riho、マカロニえんぴつ、レミオロメンの9組がラインナップされた。【写真】「ただのファンしてて可愛すぎる。。。」あいみょん思い出の集合ショット『MEET THE WORLD BEAT』は、FM802のコーポレートアイデンティティである「M