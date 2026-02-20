埼玉県浦和競馬組合は20日、浦和競馬所属の加藤和博騎手（49＝川島豊）に対して、1月3日浦和競馬組合野田厩舎施設内で他の騎手との金銭トラブルがあったとして、4日間の騎乗停止（2月23日及び、25日〜27日）処分を発表した。加藤和は1月7日の浦和競馬終了後、競馬開催期間外における不適切な行為が発覚。同騎手による騎乗が競走の公正を妨げる恐れがあるとして、1月9日まで騎乗の変更を命じていた。