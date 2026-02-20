プロ野球のオープン戦が、あす21日に沖縄県内で行われる4試合で開幕する。今季から指揮を執るDeNA・相川亮二監督、ヤクルト・池山隆寛監督、ロッテ・サブロー監督が初日から登場する。DeNAはキャンプ地の宜野湾で広島と対戦。ヤクルトは那覇で巨人と顔を合わせる。昨季の最下位から巻き返しを狙うロッテは金武で楽天戦。2年連続のセ・リーグ制覇を目指す阪神は北谷で中日と初戦を迎える。オープン戦は3月22日まで予定さ