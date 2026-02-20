◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第5クール2日目（20日、沖縄・那覇）巨人の田中将大投手が、坂本勇人選手と対戦して感じた、その状態の良さについて明かしました。ここまで順調な調整を進められているという田中投手。しかし先日のライブBPでは坂本勇人選手に初球をしっかりとはじき返される様子がありました。結果はセンターフライとなるも「速いボールにしっかりとタイミングが合って、とらえられているという印象をすごく受け