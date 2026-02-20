フリーアナウンサーの住吉美紀（52）が、20日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。今は亡き父が、映画の撮影に参加した思い出を語った。住吉は商社マンだった父の赴任にともない、小学生時代の4年間をアメリカ・シアトルで過ごした。中学時代に日本へ戻り、高校では再びカナダ・バンクーバーへ。番組で、スーツ姿でキメた父との高校の卒業式当日の写真が紹介されると、司会の黒柳徹子は「カナダ