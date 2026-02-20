衆院本会議で施政方針演説をする高市首相＝20日午後高市早苗首相は20日、就任後初の施政方針演説を衆院本会議で行った。官民連携で投資を促進し、経済成長につなげ「強い経済」を構築すると主張。「物価上昇に負けない賃金上昇を実現する」と表明した。2年に限った飲食料品の消費税率ゼロは、赤字国債に頼らない財源の在り方などに関し超党派の「国民会議」で検討を加速すると言及。衆院選で自民党が憲法改正の国会発議に必要な3