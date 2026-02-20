タレントのスザンヌが１７日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。小学生の一人息子から言われたショッキングなひと言を告白した。この日のテーマは新たな生き方や仕事に挑戦する「セカンドキャリア」。スザンヌは、昨年２月に故郷の熊本にある約７０年続く老舗旅館を買い取り、リフォームして「龍栄荘」をオープンさせた。建物は約２４００万円で買い取ったものの、屋根の張り替えに２０００万円