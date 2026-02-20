タレントの小島瑠璃子（32）がABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。活動休止中の自身の生活を振り返った。小島にとって芸能界復帰後、初のレギュラー番組。MCの「平成ノブシコブシ」吉村崇から「資産ってありますか？」「（中国に留学していた）その時の収入は？」と直球の質問を受けた。「（収入は）ゼロですね」とぶっちゃけた小島。収入がなくなり資産が減る事への恐怖心がなかったかと聞かれると「生