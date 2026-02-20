メ～テレ（名古屋テレビ） 20日昼過ぎ、三重県鳥羽市の沖合で貨物船と遊漁船が衝突し、これまでに1人が意識不明の重体、10人が重軽傷を負いました。1人が行方不明となっています。 鳥羽海上保安部によりますと、20日午後1時ごろ、鳥羽市国崎町の南東の沖合で、貨物船の船長から「小型船と衝突した」と通報がありました。 貨物船と遊漁船が衝突し、遊漁船は船体が2つに割れて沈没しました。 遊漁船には船長と釣り客