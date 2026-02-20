ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペア金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組の「りくりゅう」ペアが、２０日にインスタグラムを更新。三浦が手にしたぬいぐるみに注目が集まった。三浦はインスタグラムに「亀梨和也さんにインタビューしていただきました。そのときのお写真」とつづると、元「ＫＡＴ−ＴＵＮ」の亀梨和也との３ショットをアップ。さらに「ｗｉｔｈ私たちが大事にしているファンの方からいただい