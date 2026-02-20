高市早苗首相（６４）は２０日、国会で施政方針演説を行った。（４）「強い経済」を基礎として、「強い外交・安全保障」も確立していきます。国家間の競争が激化・複雑化・常態化し、私たちが慣れ親しんだ自由で開かれた安定的な国際秩序は、いま、大きく揺らいでいます。そうした中、我が国は、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しています。中国は、東シナ海・南シナ海での力又は威圧による一方的な現状変更の試み