Ｂ２ベルテックス静岡は２０日、中大４年のＰＦ島崎輝（２２）を短期契約で獲得したと発表した。チームは現在、ＰＦ加納誠也主将（３６）が左ひざを痛めてインジュアリーリスト入り。ＰＦバローンマーテル（３１）も８日の信州戦で左ひざを負傷し、全治８〜１２週間と診断された。層が薄くなったインサイドの補強へ乗り出した。島崎は福岡大大濠高から中大に進学。１９５センチのサイズを生かし、体を張ったプレーが持ち味でシ