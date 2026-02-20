高市早苗首相（６４）は２０日、国会で施政方針演説を行った。国土保全に加え、食料安全保障の確保のために、農林水産業の振興が重要です。供給と需要をともに伸ばし、食料自給率の向上を実現します。農業については、全ての田畑をフル活用すべく、５年間の「農業構造転換集中対策期間」において、別枠予算を確保します。その上で、農地の大区画化や中山間地域におけるきめ細かな整備、共同利用施設の再編・合理化を進めます。