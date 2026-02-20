ロックバンド・SHISHAMOが20日、公式サイトを更新。宮崎朝子の体調不良のため、「SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」の奈良、広島、高松、福岡公演の開催を見合わせると発表した。【写真】生田絵梨花＆SHISHAMOが結成したコラボバンド“IKUSHAMO”サイトでは「“SHISHAMO ファイナルツアー2026『さよならボヤージュ!!!』” 奈良、広島、高松、福岡公演 開催見合わせのお知らせ」と題したお知らせを掲載。