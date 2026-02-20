NHKの鈴木奈穂子アナウンサー（44）が20日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演した。この日のゲストは、女優の田中麗奈。4月3日には、主演映画「黄金泥棒」が公開される。視聴者からは「映画、黄金泥棒楽しみにしております」と同作についてのメールが寄せられた。これを紹介した鈴木アナだったが、「映画泥棒楽しみにしております」。誤って映画館の盗撮防止キャンペーン「NOMORE映画泥棒」になってしまい、